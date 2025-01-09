15 يناير.. طرح تذاكر احتفالية ذكرى مرور 50 عاما على رحيل أم كلثوم

تامر حسني يكشف عن كواليس تصوير أغنية "فعلًا مبيتنسيش" مع رامي صبري

كتبت- منى الموجي:

أعلنت شركة RMC عن تنظيمها احتفالية كبرى لإحياء ذكرى مرور 50 عاما على رحيل "سيدة الغناء العربي" أم كلثوم، مشيرة إلى أنه سيتم طرح تذاكر الحفل والإعلان عن كل التفاصيل يوم 15 يناير الجاري.

أم كلثوم قدمت عددا ضخما من الأعمال الغنائية، تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء، بينهم: زكريا أحمد، أحمد رامي، محمد القصبجي، أبو العلا محمد، أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، محمد عبدالوهاب، محمد الموجي، سيد مكاوي، بليغ حمدي، بيرم التونسي.

ومن بين الأغاني والقصائد التي قدمتها أم كلثوم خلال مشوارها الفني: "هذه ليلتي"، "القلب يعشق كل جميل"، "الأطلال"، "مصر تتحدث عن نفسها"، "هو صحيح الهوا غلاب"، "انت عمري"، "ألف ليلة وليلة"، "حانة الأقدار".

وكانت شركة RMC نظمت العام الماضي احتفالية "100 سنة أم كلثوم" بالمتحف المصري الكبير؛ للاحتفاء بمرور 100 عام بداية "سيدة الغناء العربي" أم كلثوم، ولاقى الحفل نجاحاً باهراً وسط حضور جماهيري واسع. وأقيم الحفل تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.