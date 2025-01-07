تأكيدا لـ"مصراوي".. الجهة المنتجة لحفل بهاء سلطان تعلن إلغائه رسميا

كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت الجهة المنتجة لحفل المطرب بهاء سلطان، والمطربة جنات، رسميا عن إلغاء الحفل الذي كان من المقرر إقامته في فاميلي بارك، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير.

الجهة المنتجة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وجهت رسالة إلى جمهور الحفل، وكتبت: "جمهور بهاء سلطان وجنات العظيم وعملاء تيكتس مول، تم تأجيل الحفل المقام يوم 7 يناير في فاميلي بارك بالرحاب لظروف خارجة عن إرادتنا وسيتم عمل استرداد للتذاكر خلال 5 أيام عمل وطريقة الاسترداد ستكون بنفس طريقة الدفع، ولعملاء التيكتس مول برجاء الاتصال ب 16421 لاسترداد التيكت".



وكانت "مصراوي"، قد كشفت الأحد الماضي، عن موقف الحفل، إذ نشرت بيانا موجه من صناع الحفل، وجاء فيه: "جمهور بهاء سلطان وجنات ومحمد نور ويحيى علاء، العظيم وعملاء تيكتس مول، تم إلغاء الحفل المقام يوم 7 يناير في فاميلى بارك بالرحاب لظروف خارجه عن ارادتنا وسيتم عمل استرداد للتذاكر خلال 5 أيام عمل وطريقة الاسترداد ستكون بنفس طريقة الدفع، ولعملاء التيكتس مول برجاء الاتصال ب 16421 لاسترداد التيكت".



الحفل الذي كان من المقرر إقامته اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير، واجه أزمات عديدة، إذ كان موعده الأول، هو 6 ديسمبر، وتم الإعلان عن مشاركة الفنانة روبي، في إحيائه مع المطرب بهاء سلطان.



وبعد تعذر إقامته في ديسمبر، أعلنت الجهة المنظمة ، عن إقامته يوم 3 يناير 2025،على أن تشارك في إحيائه المطربة جنات، بدلا من الفنانة روبي، و إلى جانب المطرب بهاء سلطان، يشارك الفنان خالد عليش.

وفي ثالث تعديل، تم طرح بوسترات دعائية ، عن إقامة الحفل يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير، وطرحت التذاكر للحجز، وهي من 4 فئات، 507، و 807، و 1507، و 2507 جنيه، وذلك قبل ان تقوم الشركة المنظمة بحذف الحفل،من صفحاتها ومنصة الحجز.