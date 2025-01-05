عزيز مرقة يطرح أغنية "حطة إيدك"

كتب – مؤمن سعد:

طرح النجم عزيز مرقة، أغنيته الجديدة بعنوان "حطة إيدك"، من كلمات عزيز مرقة ومحمد شافعي، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع أوركسترالي جورج قلتة، وميكس وماستر ماهر الملاخ، وإخراج بيشوي يسي، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

تم تصوير الفيديو كليب وتسجيله، بمشاركة أكثر من 32 عازف أوركسترا، ولأول مرة يتم تسجيل الأغنية وتصويرها في آن واحد، وعقب ذلك تم عمل تجربة مشاركة عدد من معجبي عزيز، بأحد المسارح في مدينة الشيخ زايد لسماع الأغنية في يوم آخر، في مفاجأة خاصة قدمها عزيز لمعجبيه بعد دعوته على السوشيال ميديا التي طالب فيها بمشاركته عدد من معجبيه لكل من كان لديه ظروف صعبة، أو أي مشكلة صحية أو عاطفية يشعر بها، ليعيش معه اللحظات التي مر بها.

والمفاجأة كانت مشاركة عدد من المعجبين منهم من غزة، وأيضًا شخص فقد أحد أقاربه، إلى جانب سيدة مرت بظروف صعبة في حياتها وقام أولادها بتقديم هدية لها في هذا اليوم، وقام عزيز بغناء الأغنية أكثر من مرة لكل شخص مر بهذه الظروف المختلفة نتيجة لضغوط الحياة، ليمنح نفسه حالة خاصة جدًا مع معاني ومفهوم الأغنية.

يذكر أن هذا هو التعاون الرابع بين عزيز والمخرج بيشوي يسي، بعد فيديو كليب أغنية "أحلى واحدة" بتوزيع موسيقى وشكل مختلف، والتي قدمها عزيز في حفل زفاف صديقته مقدمة البرامج لينة طهطاوي، والمؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي محمد فرج، وهي من كلمات منة القيعي وألحان عزيز مرقة، وأيضًا فيديو كليب "مجناني بتوزيع موسيقى وشكل مختلف"، وهي من كلمات محمد شافعي، وألحان عزيز مرقة، وأيضًا فيديو كليب "ماتيجي سكة" الذي تم طرحه في نوفمبر الماضي بمشاركة النجمة أسماء أبو اليزيد، لأول مرة، مع عزيز، وهو من كلمات محمد بحيري، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقي ماهر الملاخ، وإخراج بيشوي يسي، والأغنيات من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.