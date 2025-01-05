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تامر عاشور يعلن موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد "ياه" في 2025

08:22 م الأحد 05 يناير 2025

تامر عاشور

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كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب تامر عاشور، موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد "ياه".

ونشر تامر بوستر الألبوم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "ان شاء الله البوم "ياه" يوم ١٥ يناير على القناة الرسمية باليوتيوب وعلى جميع المنصات".

ألبوم "ياه"، يضم 12 أغنية، وهم: الله يحنن، حبيبي القديم، حبك رزق، أنا مكرهتوش، يوم ماهنسى، مرتحناش، يوم ما هابعد، أصلي بعيد، جم شرفوا، مش بعرف أنام، متعملهاش حكاية، والدنيا.

ويتعاون تامر عاشور في الألبوم، مع الشعراء، عليم، أحمد المالكي، ومحمود عبد الله، وحسام سعيد، ومحمود عبد الله، عمرو المصري، محمد بنداري، أحمد عيسى، ومن الملحنين ، محمدي، محمد مدين، أحمد عبد السلام، وعمرو الشاذلي، ومن الموزعين إلهامي وأدهم دهيمة، وأحمد إبراهيم، وأحمد أمين، وعمرو الخضري.

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