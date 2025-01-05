تفاصيل إلغاء حفل بهاء سلطان في "فاميلي بارك"
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كتب- مصطفى حمزة:
قامت الجهة المنظمة لحفل المطرب بهاء سلطان، الذي كان من المقرر إقامته في فاميلي بارك، بإلغائه قبل يومين فقط من إقامته .
الحفل الذي كان من المقرر إقامته يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير، واجه أزمات عديدة، إذ كان موعده الأول، هو 6 ديسمبر، وتم الإعلان عن مشاركة الفنانة روبي، في إحيائه مع المطرب بهاء سلطان.
وبعد تعذر إقامته في ديسمبر، أعلنت الجهة المنظمة عن إقامته يوم 3 يناير 2025، على أن تشارك في إحيائه المطربة جنات، بدلا من الفنانة روبي.
وفي ثالث تعديل، تم طرح "بوسترات" دعائية عن إقامة الحفل يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير، وطرحت التذاكر للحجز، وهي من 4 فئات: 507، و807، و1507، و2507 جنيهات، وذلك قبل أن تقوم الشركة المنظمة بحذف الملصقات، من صفحاتها ومنصة الحجز.
المطرب بهاء سلطان، طرح مؤخراً ميني ألبوم بالتعاون مع شركة "روتانا"، وضم 3 أغاني، وهي: "حن عليا" كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، وتوزيع وسام عبدالمنعم، و"إنت طيب" كلمات هاني عبدالكريم، وألحان أحمد محيي، وتوزيع يحيى يوسف، و" كإنك مسكن"، كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.
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