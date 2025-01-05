تامر حسني يكشف عن كواليس تصوير أغنية "فعلًا مبيتنسيش" مع رامي صبري

31 ديسمبر.. مدحت صالح يستقبل العام الجديد مع جمهوره في القاهرة

كتب- مروان الطيب:

يواصل النجم تامر حسني، الترويج لأحدث أغانيه هذا العام بعنوان "فعلًا مبيتنسيش" والتي يتعاون خلالها لأول مرة مع الفنان رامي صبري، والمقرر طرحها يوم الاثنين 6 يناير الجاري.

ونشر تامر حسني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يستقبل الفنان رامي صبري بالأحضان، ودخلا بعدها إلى الاستديو لبدء تسجيل الأغنية، وكتب تامر: "من كواليس تحضير أغنية فعلًا مابيتنسيش، تامر حسني ورامي صبري يوم الاثنين 6 يناير 2025 الساعة 6 مساء على يوتيوب وجميع منصات الاستماع، كلمات عمرو تيام، ألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين".

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

وأحيا الفنان تامر حسني مؤخرًا حفلًا غنائيًا في دبي، وشاركته الحفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم ضمن احتفالات العام الجديد.

يذكر أن، تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "ري ستارت" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

حمادة هلال يزور دار أيتام للأطفال.. وهذا ما قاله (صور وفيديو)

رنا سماحة تعلن طلاقها رسميا عن والد ابنها