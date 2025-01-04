بالفيديو.. رامي صبري يتألق في حفله بموسم الرياض

كتب - مؤمن سعد

تألق المطرب رامي صبري، على خشبة المسرح أثناء إحياء حفله الغنائي، بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وتغني في نفس الحفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم.

وقدم رامي صبري، عدد من أغنياته الشهيرة التي تفاعل مع الحضور، أبرزها "أنا بعترفلك"، "يمكن خير"، "سكتب ليه"، وغيرها من الأغاني المميزة.

رامي صبري ينتظر خلال الأيام القليلة المقبلة طرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "مابيتنسيش"، والذي يتعاون فيها مع المطرب تامر حسني، من كلمات عمر تيام وألحان شادي حسن وتوزيع وميكس وماستر طارق توكل ووتريات تامر غنيم وجيتارات أحمد حسين.

إلى جانب أخر احتفل رامي صبري مؤخراً، بتحقيق أغنيته الشهيرة "يمكن خير"، 370 مليون مشاهدة على جميع المنصات، وذلك بعد طرحها بعام واحد، ونشر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، من خلال خاصية الأستوري، أرقام المشاهدات على جميع المنصات الموسيقية.

ومن ناحية أخرى أطلق "صبري"، ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "أنا جامد كده كده"، ويضم أغاني "أنا جامد كده كده"، وهي من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي، وأغنية "كداب" كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري، وأيضاً أغنية "على بالي" كلمات مصطفى مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري وتوزيع محمد يسي.