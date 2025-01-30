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ويل سميث يعيد تمثيل مشاهد من فيلم "The Matrix" في كليبه الجديد

11:23 م الخميس 30 يناير 2025
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  • عرض 5 صورة
    النجم العالمي ويل سميث
  • عرض 5 صورة
    ويل سميث يروج لكليبه الجديد
  • عرض 5 صورة
    ويل سميث من كليبه الجديد
  • عرض 5 صورة
    ويل سميث من كواليس كليبه الجديد
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كتب- مروان الطيب:

طرح النجم العالمي، ويل سميث أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "Beautiful Scars" أو "الندوب الجميلة"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وعلى حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأعاد ويل سميث تجسيد عدد من المشاهد الخاصة بفيلم الخيال العلمي الشهير "The Matrix" ضمن أحداث الكليب، وهو ما كان يروج له سميث خلال الفترة الماضية، إذ نشر صور ومقاطع فيديوهات مشفرة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" على طريقة فيلم "The Matrix" وسط تكهنات جمهوره ومتابعيه ببطولته لجزء جديد من السلسلة، إلا أن ويل سميث فاجئ الجميع وطرح أغنية جديدة.

وكان النجم العالمي، ويل سميث مرشحًا في البداية لبطولة فيلم "The Matrix" عام 1999، إلا أنه رفض المشاركة وذهب الدور في النهاية إلى النجم العالمي، كيانو ريفز وحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا ونقديًا فاق كل التوقعات، وفاز بـ 4 جوائز أوسكار منها جائزة "أفضل مؤثرات بصرية".

وكانت آخر مشاركات ويل سميث بفيلم الأكشن والتشويق "Bad Boys: Ride or Die" عام 2024، وحقق الفيلم إيرادات عالمية بلغت 400 مليون دولار، من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 100 مليون فقط.

يذكر أن، ويل سميث يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الجريمة "The Council"، وفيلم الأكشن "Fast and Loose".

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أغنية Beautiful Scars ويل سميث يوتيوب ويل سميث The Matrix
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