مدين لـ"مصراوي": أقدم مع تامر عاشور أغنية "دمها خفيف" وأتعاون مع أصالة وبهاء سلطان

كتب- مؤمن سعد:

تحدث الملحن مدين عن تعاونه الجديد الذي يجمعه بالمطرب تامر عاشور بألبومه الجديد الذي من المنتظر طرحه قريباً، وعن شكل العلاقة بينهما.

وقال مدين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": أتعاون مع تامر عاشور في ألبومه الجديد بأغنيتين، الأولى بعنوان "الدنيا" كلمات أحمد المنسي وتوزيع أحمد إبراهيم، والأغنية الثانية بعنوان "جم شرفوا" كلمات أحمد عيسى وتوزيع أمين نبيل، والحقيقة كل مرة أعمل فيها مع تامر عاشور أشعر بتحدي جديد لأن كل نجاح نحققه، يكون لدي الرغبة في كسره بنجاح أكبر منه بالأعمال الجديدة.

وأوضح: أكثر ما يميز تعاونا معاً تلك المرة أن الأغنيتين مختلفين عن بعضهما البعض، واحدة منهم "دمها خفيف"، والثانية دراما وحزن وشجن وتلعب على المشاعر كعادة أغاني تامر التي ينتظرها الجمهور منه دائماً.

وأضاف: وكنت أشعر بسعادة كبيرة عندما ذهبت في موسم الرياض ووجدت الجمهور هناك متفاعل بشكل كبير مع الأغاني التي قدمتها مع تامر عاشور، وخصوصاً أغنيات "مكملناش" و"خلصانة الحكاية"، وفي كل مرة أتعاون فيها مع "عاشور" أشعر بسعادة كبيرة لأنه من الشخصيات القريبة لقلبي على المستوى الشخصي.

وعن الجديد الذي ينتظره قال مدين: أتعاون مع المطربة مي فاروق في خمس أغاني بألبومها الجديد الذي من المنتظر أن يطرح قريباً، وأعتز بصداقتها على المستوى الشخصي فهي "عشرة عمر"، كما أن هناك أغاني أخرى مع عدد من المطربين سيتم طرحهم خلال عام 2025، وأتعاون فيهم مع المطربين أصالة وبهاء سلطان ورامي جمال.

كما كشف مدين لـ"مصراوي"، عن مفاجأة خاصة به، حيث أنه يجهز لأغنيتين من غناءه، سيتم طرحهما خلال الفترة المقبلة، وحتى الآن لم يستقر على أسمائهما.