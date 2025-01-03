"إحساسي بيك" للمطرب محمود راتب تقترب من مليون مشاهدة

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كتبت- منى الموجي:

اقتربت أغنية "إحساسي بيك" للمطرب محمود راتب من تحقيق مليون مشاهدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد أيام قليلة من طرحها.

الأغنية تم طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع المنصات الغنائية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات وألحان محمود راتب وتوزيع وليد ميمني وإنتاج العندليب للإنتاج الفني.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "إحساسي بيك أعلى من إحساسي بنفسي، كل كلمة بقولها ليك فيها بحس بنفسي، ولا يوم أعيش لو أنت حبيبي بعيد، ولا أي كلام هيوصل إحساسي بيك، دا كل الغرام في قلبي قليل عليك".

وكان المطرب محمود راتب طرح مؤخرا أغنية بعنوان "قلبت بجد"، من كلمات مصطفى عبدالرحمن، وألحان محمود راتب، وتوزيع وليد ميمني، وتم تصويرها في بيروت، بتوقيع المخرجة اللبنانية رندلي قديح .