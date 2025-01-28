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هاني فرحات ينشر صورًا من بروفات حفل "فنان العرب" محمد عبده

01:00 ص الثلاثاء 28 يناير 2025
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  • عرض 10 صورة
    المايسترو هاني فرحات من بروفات حفل محمد عبده
  • عرض 10 صورة
    المايسترو هاني فرحات والفنان محمد عبده
  • عرض 10 صورة
    بروفات حفل الفنان محمد عبده في الرياض
  • عرض 10 صورة
    كواليس بروفات حفل الفنان محمد عبده في الرياض
  • عرض 10 صورة
    هاني فرحات مع تركي آل الشيخ
  • عرض 10 صورة
    المايسترو هاني فرحات
  • عرض 10 صورة
    هاني فرحات من كواليس حفل هانز زيمر في الرياض
  • عرض 10 صورة
    هاني فرحات من حفل هانز زيمر
  • عرض 10 صورة
    هاني فرحات وعمرو دياب
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كتب- مروان الطيب:

يواصل المايسترو هاني فرحات استعداداته لحفل "فنان العرب" محمد عبده، المقرر إقامته في الرياض مطلع شهر فبراير المقبل، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر هاني فرحات، صورا من كواليس البروفات عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وظهر خلالها مع الفنان محمد عبده، وهما يواصلان التحضيرات قبل الحفل المرتقب، وكتب فرحات: "بروفات ليلة فنان العرب".

وروج المستشار تركي آل الشيخ، لحفل الفنان محمد عبده، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "X"، أوضح خلاله تجهيزات تجرى على قدم وساق للانتهاء من البروفات قبل الحفل المنتظر، إلى جانب مقاطع مختلفة من حفلات سابقة للفنان محمد عبده والتي تشهد حضور جماهيري كبير.

يذكر أن المايسترو هاني فرحات، احتفل بعقد قرانه على المنتجة دينا جمعة، في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين وذلك في شهر نوفمبر من العام الماضي.

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المايسترو هاني فرحات حفل فنان العرب محمد عبده الفنان محمد عبده هاني فرحات على انستجرام المستشار تركي آل الشيخ
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