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نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا في مسقط على مسرح العرفان

11:25 م الأحد 26 يناير 2025

نجوى كرم

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كتبت- منال الجيوشي:

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلا غنائيا في مدينة مسقط، على مسرح مدينة العرفان بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

وبدأت نجوى كرم حفلها بأغنية خاصة أهدتها للشعب العُماني، مرحبة بهم على طريقتها الخاصة، وهي أغنية أعدتها خصيصاً في وقت سابق، حملت عنوان "عُمان لكِ المجد"، وتقول كلماتها: عُمان لكِ المجد والسؤدد عُمان لكِ السبق والموعد تاريخكِ الفذ عنوانه بأناس والمجد لا ينشد.

كما حظيت أغنيتها "يلعن البعد"، التي باتت إحدى محطاتها البارزة، بتفاعل استثنائي من الجمهور.

وعبّرت نجوى كرم عن سعادتها الكبيرة بلقاء الجمهور العُماني والجاليات العربية المقيمة في السلطنة.

نجوى كرم مدينة مسقط مسرح مدينة العرفان حفل نجوى كرم
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