عبد الباسط حمودة والليثي وشيبة يجتمعون في أغنية "فوقنا خلاص" بمسلسل "إش إش"

كتبت- نوران أسامة:

روج الفنان عمر كمال لأحدث أعماله الغنائية بعنوان "فوقنا خلاص"، والتي سيتم تقديمها في أحداث مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وتجمع الأغنية نخبة من نجوم الأغنية الشعبية، وهم: عبدالباسط حمودة، محمود الليثي، أحمد شيبة، حسن شاكوش، وعمر كمال.

ونشر عمر كمال الملصق الدعائي الخاص بالأغنية عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلّق: "عبدالباسط حمودة، محمود الليثي، أحمد شيبة، حسن شاكوش، عمر كمال، أغنية فوقنا خلاص من مسلسل إش إش بطولة النجمة مي عمر، وإخراج العالمي محمد سامي".

مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر وتدور أحداثه حول راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التليفزيونية، تأليف وإخراج محمد سامي.

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