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عاصي الحلاني يطرح كليب أغنيته الجديدة "كسر عضم"

07:50 م الثلاثاء 21 يناير 2025

المطرب اللبناني عاصي الحلاني

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كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت على طريقة الفيديو كليب بعنوان "كسر عضم"، وذلك عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع المنصات الموسيقية.

ونشر الحلاني مقطع من الأغنية عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق: "يمكنكم الآن مشاهدة أغنية وكليب "كسر عضم" على اليوتيوب وجميع المواقع والمنصات الفنية".

والأغنية من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان زيود، وتوزيع غسان مرهج، ومن إنتاج عاصي الحلاني.


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عاصي الحلاني كسر عضم
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