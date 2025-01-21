محمد فؤاد وإيهاب توفيق يحييان حفلا غنائيا لأول مرة في الكويت بحديقة الشهيد

كتب - هاني صابر:

يترقب الجمهور الكويتي أمسية فنية مميزة يوم 30 يناير الجاري، حيث يلتقي اثنان من أبرز نجوم الأغنية المصرية، المطرب محمد فؤاد والمطرب إيهاب توفيق في حفل غنائي ساحر على المسرح المفتوح بحديقة الشهيد.

تأتي هذه الفعالية من إنتاج وتنظيم شركة A Music، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالأعياد الوطنية.

وحول هذا الحدث الفني، قال الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة أحمد الخالدي: "انطلاقًا من شراكتنا المثمرة مع حديقة الشهيد، ومن إيماننا المشترك بأهمية تقديم فن راقٍ وهادف لجميع أفراد الأسرة، نقدم هذه الأمسية الاستثنائية التي تجمع بين اثنين من عمالقة الأغنية المصرية. فقد لمع نجم كل من محمد فؤاد وإيهاب توفيق خلال التسعينيات، وما زالا يحتفظان بشعبية كبيرة وقاعدة جماهيرية واسعة في الخليج والوطن العربي".

وأشار الخالدي إلى فتح باب الحجز عبر الموقع الرسمي لحديقة الشهيد "، كاشفًا عن مسابقة حصرية سيتم خلالها السحب على مجموعة من التذاكر خلال الأيام المقبلة.

وأكد "الخالدي" حرص الشركة على تقديم تجربة موسيقية فريدة للجمهور، مشيرًا إلى أن الأمسية ستتضمن العديد من المفاجآت التي ستضيف لمسة خاصة على هذه الليلة التي لن تُنسى، متوجها بالشكر إلى مراقبة الجودة في حديقة الشهيد المهندسة نشامي القعود مشددا على حرص الجهة المنتجة على جودة التنظيم وبتجهيزات تليق بهذا الحدث.

وفي ختام حديثه، أعرب الخالدي عن تطلع A music لتنظيم المزيد من الفعاليات الفنية المميزة خلال شهر فبراير بالتزامن مع الأعياد الوطنية التي تلبي جميع الأذواق وتُثري الساحة الفنية.