ريس بيك و"غرام وانتقام" يشاركان بإحياء ذكرى وفاة أم كلثوم في فرنسا

كتبت- منى الموجي:

يقدم المؤلف الموسيقي ريس بيك وفرقة "غرام وانتقام" حفلا بعنوان "أجمل ليالي" في العاصمة الفرنسية باريس بدعوة من دار أوركسترا باريس الفيلهارمونية، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل "كوكب الشرق" أم كلثوم، وذلك يوم 30 يناير الجاري.

"أجمل ليالي" هو تكريم يعطي حياة جديدة لموسيقى أم كلثوم في عرض يجمع بين الأغاني الأكثر شهرة ورمزية التي أدتها، والصور الرائعة التي تركتها في السينما المصرية.

يعيد الحفل إحياء صوت كوكب الشرق ويقوم بتحديث التوزيع الموسيقي بالإضافة الى توليف صور من الأفلام والحفلات لتقديمها للمشاهد ضمن عرض يلامس المشاعر ويأخذنا بنوستالجيا إلى العصر الجميل للموسيقى والسينما العربية.

فرقة غرام وانتقام تعمل منذ أكثر من 10 أعوام اليوم عبر الموسيقى إلكترونية لتغوص في عالم السينما والموسيقى العربية، بالاعتماد على إرث كبير من موسيقى البوب العربية والأفلام المصرية من الأربعينات إلى التسعينات، ويعيد الموسيقار ريس بك مزج الألحان القديمة بالتعاون مع مهدي حداب على العود والموسيقي جوليان بيرودو (المتخصص بالموسيقى الإلكترونية : hypnotic synths) ، عبر استحضار مقاطع تعود إلى الزمن الجميل.

بعد هذا العرض العالمي الأول في باريس سيكون للفرقة جولة مع "أجمل ليالي" لعام 2025 – 2026 كما سيصدر ألبوم في خريف 2025.

دار أوركسترا باريس الفيلهارمونية، صرح موسيقي عملاق، يعد من أضخم المسارح في العالم، حيث يتسع لما يصل إلى 3600 متفرج.