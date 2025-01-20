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وائل جسار لمصراوي: “١٠٠ إحساس جديد"أغنيتي الجديدة وحفلJoy Awards مُبهر

07:40 م الإثنين 20 يناير 2025

وائل جسار

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كتبت- بسمة ثروت:
كشف الفنان اللبناني وائل جسار عن تفاصيل أغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها قريباً، وأكد أن حفل Joy Awards الذي حضره أمس أبهر الجميع.
وقال وائل جسار في تصريح خاص لمصراوي: "انتهيت من تسجيل أحدث أغنياتي بعنوان (100 إحساس جديد) من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان أحمد الزعيم، والأغنية جميلة للغاية، وعندي أمل أنها سوف تحقق نجاح كبير بإذن الله، وسأقوم بطرحها بالأسواق قريباً جداً قبل حلول عيد الحب".
وعن حفل Joy Awards قال: "أبهرنا الحفل بعدد المشاهير المتواجدين، وبتنظيمه، وهذا ليس جديد على المملكة العربية السعودية، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ الذي قدم صورة جميلة جداً عن ثقافة الوطن العربي، بهذا الجمال الذي رأيناه أمس، وأتمنى التوفيق لنا جميعاً، وأن يحفظ الله المملكة العربية السعودية".

من جهة أخرى يستعد وائل جسار لإحياء حفلا غنائيا جديدا في عيد الحب يوم 15 فبراير المقبل بإستراليا.
يذكر أن آخر أعمال الفنان وائل جسار الغنائية أغنية "كل وعد" كلمات رفيق نجيب، وألحان أحمد الزعيم.

وائل جسار 100 احساس جديد Joy Awards
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