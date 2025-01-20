تفاصيل تذاكر احتفالية الذكرى الـ 50 لـ أم كلثوم

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الشركة المنظمة لحفل الذكرى الـ 50 لرحيل أم كلثوم، تفاصيل جديدة عن الحفل المقرر إقامته في المتحف المصري الكبير، في فبراير المقبل.

الحفل المقام يوم 23 فبراير المقبل في المتحف المصري الكبير برعاية وزارة الثقافة، وشركة RMC العالمية، تقوم بإحيائه المطربات مي فاروق، وريهام عبد الحكيم، بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو محمد فيضي.

وأعلنت الشركة، عن نفذ بيع التذاكر فئات رويال وقيمتها 7500 جنيه، و إيليت وقيمتها 5500 جنيه، في حين مازال البيع ساريا على فئات دياموند وقيمتها 4500 جنيه، و بيرل وقيمتها 2300 جنيه.

كوكب الشرق أم كلثوم، رحلت عن عالمنا في 3 فبراير 1975، بعد ترسيخ مكانتها الفريدة في تاريخ الغناء العربي.