قبل طرح الألبوم.. الملحن مدين يعلن تعاونه مع أحمد سعد في أغنية جديدة

كتب - معتز عباس:

يستعد المطرب أحمد سعد لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد بعنوان "حبيبنا"، يوم 15 يناير المقبل.

وكشف الملحن مدين، عن تعاونه المرتقب مع أحمد سعد، في أغنية جديدة بعنوان "حبيبنا"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشر مدين بوستر الأغنية، عبر حسابه بـ "إنستجرام"، وكتب: قريب أوي هتسمعوا لحن مختلف مع اخويا وحبيبي أحمد سعد أغنيه حبيبنا، من ألبوم حبيبنا يوم 15 يناير، كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم".

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يذكر أن المطرب أحمد سعد، حصل على جائزة أفضل دويتو غنائي عربي بحفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى الذي أُقيم مساء يوم الأربعاء بالمملكة العربية السعودية، وذلك عن ديو غنائي "سبب فرحتي" مع المطربة أصالة.

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