تفاصيل أحدث أغاني لطيفة

نيكول سابا تتعاون مع وزة في أغنية "معلمة"

كتب- مصطفى حمزة:

انتهت المطربة التونسية لطيفة، من وضع اللمسات النهائية على أحدث أغانيها، والتي تشهد عودتها للتعاون مع الشاعر حسام سعيد.

المطربة لطيفة، قامت بتسجيل الأغنية التي فضّل صناعها عدم الكشف عن اسمها، بحضور ملحنها مصطفى الشعيبي، والموزع الموسيقي محمد ياسر.

وتشهد الأغنية عودة المطربة لطيفة، للتعاون مع الشاعر حسام سعيد، بعد مرور 4 أعوام على تقديمها من كلماته أغنية "مبكرهوش".

وشاركت المطربة لطيفة مؤخرا، بالغناء في حفل ليلة تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم، الذي أقيم تحت رعاية وزير الثقافة د. أحمد هنو، وتولت تنظيمه جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية برئاسة الدكتور مدحت العدل.