"شكرا بزاف".. أول تعليق من بسمة بوسيل بعد طرح أغنيتها الجديدة "لا ثواني"
كتب - معتز عباس:
أعربت المطربة المغربية بسمة بوسيل عن سعادتها بردود فعل السوشيال ميديا على أغنيتها الجديد "لأ ثواني".
ونشرت بسمة، مقطع فيديو للأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مبسوطة أوي بردود الأفعال على أغنية "لأ ثواني"، شكرا بزاف".
وتفاعل رواد انستجرام مع مقطع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أغنية جميلة جداً"، "إحساسك في الفيديو دلوقتي رهيب"، "ملكة الإحساس"، "صوتك دمار شامل"، "الأغنية خطيرة يا بسوم".
View this post on Instagram
أغنية "لا ثواني"، من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري، مكس وماستر محمد رؤوف.
اقرأ أيضا..
ميسرة لمصراوي: "العمل مع خالد يوسف متعة وبيريح الممثل"
فيديو قد يعجبك: