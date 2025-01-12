لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"شكرا بزاف".. أول تعليق من بسمة بوسيل بعد طرح أغنيتها الجديدة "لا ثواني"

07:52 م الأحد 12 يناير 2025

بسمة بوسيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

أعربت المطربة المغربية بسمة بوسيل عن سعادتها بردود فعل السوشيال ميديا على أغنيتها الجديد "لأ ثواني".

ونشرت بسمة، مقطع فيديو للأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مبسوطة أوي بردود الأفعال على أغنية "لأ ثواني"، شكرا بزاف".

وتفاعل رواد انستجرام مع مقطع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أغنية جميلة جداً"، "إحساسك في الفيديو دلوقتي رهيب"، "ملكة الإحساس"، "صوتك دمار شامل"، "الأغنية خطيرة يا بسوم".

أغنية "لا ثواني"، من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري، مكس وماستر محمد رؤوف.

اقرأ أيضا..

ميسرة لمصراوي: "العمل مع خالد يوسف متعة وبيريح الممثل"

محمد الشرنوبي يطرح أغنية "مش كتير"

بسمة بوسيل أغنية لأ ثواني انستجرام بسمة بوسيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان