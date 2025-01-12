"شكرا بزاف".. أول تعليق من بسمة بوسيل بعد طرح أغنيتها الجديدة "لا ثواني"

كتب - معتز عباس:

أعربت المطربة المغربية بسمة بوسيل عن سعادتها بردود فعل السوشيال ميديا على أغنيتها الجديد "لأ ثواني".

ونشرت بسمة، مقطع فيديو للأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مبسوطة أوي بردود الأفعال على أغنية "لأ ثواني"، شكرا بزاف".

وتفاعل رواد انستجرام مع مقطع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أغنية جميلة جداً"، "إحساسك في الفيديو دلوقتي رهيب"، "ملكة الإحساس"، "صوتك دمار شامل"، "الأغنية خطيرة يا بسوم".

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أغنية "لا ثواني"، من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري، مكس وماستر محمد رؤوف.

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