لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

محمد الشرنوبي يطرح أغنية "مش كتير"

07:21 م الأحد 12 يناير 2025

محمد الشرنوبي يطرح أغنية ''مش كتير''

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

طرح المطرب محمد الشرنوبي، كليب أحدث أغانيه، "مش كتير" ، اليوم الأحد عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

أغنية "مش كتير" كلمات مصطفى ناصر، وألحان وتوزيع موسيقى محمد الشرنوبى، وميكس وماستر عمار خاطر، ومن إخراج عمرو المهدى، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

وشاركت بالظهور في الكليب، الفنانة آية عبد الرازق، ملكة جمال مصر 2020 والتي أعربت عن سعادتها بهذه المشاركة .

أغنية "مش كتير" هي أول الأغاني التي يطرحها المطرب محمد الشرنوبي، في عام 2025.

محمد الشرنوبي، طرح عدة أغاني عقب تعاقده مع المنتج محمد جابر ، فى يناير 2024، ومنها "كان نفسي" ، "ما كفاية"، و "على بابك جيت" ، و"إنتى الحياة" ، و"استغنينا" ، و"ملكة زمانك" ، و"حفلة 9"، التي شاركت بالظهور فيها النجمة أسماء جلال.

محمد الشرنوبي مش كتير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"أحمس".. بيراميدز تطرح إطار "الملاكي" لكن ليس للسوق المصري
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة| ملامح زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام.. وموقف أسعار البنزين