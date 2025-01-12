محمد الشرنوبي يطرح أغنية ''مش كتير''

كتب-مصطفى حمزة:

طرح المطرب محمد الشرنوبي، كليب أحدث أغانيه، "مش كتير" ، اليوم الأحد عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

أغنية "مش كتير" كلمات مصطفى ناصر، وألحان وتوزيع موسيقى محمد الشرنوبى، وميكس وماستر عمار خاطر، ومن إخراج عمرو المهدى، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

وشاركت بالظهور في الكليب، الفنانة آية عبد الرازق، ملكة جمال مصر 2020 والتي أعربت عن سعادتها بهذه المشاركة .

أغنية "مش كتير" هي أول الأغاني التي يطرحها المطرب محمد الشرنوبي، في عام 2025.

محمد الشرنوبي، طرح عدة أغاني عقب تعاقده مع المنتج محمد جابر ، فى يناير 2024، ومنها "كان نفسي" ، "ما كفاية"، و "على بابك جيت" ، و"إنتى الحياة" ، و"استغنينا" ، و"ملكة زمانك" ، و"حفلة 9"، التي شاركت بالظهور فيها النجمة أسماء جلال.