تعرف على موعد حفل كاظم الساهر في الإمارات

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي جديد في دولة الإمارات، على خشبة مسرح قصر الإمارات، يوم 30 يناير الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ كاظم على موقع انستجرام، الملصق الدعائي الخاص بالحفل، مصحوبا بالتعليق التالي: "القيصر كاظم الساهر، يلتقي جمهوره في حفلة استثنائية على مسرح قصر الإمارات يوم 30 يناير".

يذكر أن الفنان كاظم الساهر، طرح مؤخرًا ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحانه وغنائه.

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