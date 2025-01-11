أمسية موسيقية عالمية مع أساطير الروك في "موسم الرياض" برعاية تركي آل الشيخ

كتب- مروان الطيب:

روجت الصفحة الرسمية لـ "موسم الرياض" على "X"، عن حفل موسيقي ضخم سيقام يوم 6 فبراير المقبل ضمن فعاليات "موسم الرياض"، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "موسم الرياض"، الملصق الدعائي الخاص بالحفل المرتقب وكتبت: "استعدوا لأمسية موسيقية استثنائية مع أساطير الروك الفلبيني (Rivermaya) على مسرح أبو بكر سالم يوم 6 فبراير".

ويواصل تركي آل الشيخ، الترويج لعدد من الفعاليات ما بين الفنية والرياضية والثقافية ضمن "موسم الرياض"، وكان آخرها مسرحية "البقاء للأصيع" بطولة الفنان هشام ماجد والفنان شيكو والمقرر عرضها في الفترة من 12- 16 يناير الجاري على مسرح محمد العلي.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.



اقرأ أيضا:

محمد ياسين وعبدالرحيم كمال وعمر عبدالعزيز ينعون سمير عوف

توجه رسالة لـ محمد رمضان.. سارة نخلة: مسابقات أحمد العوضي نتيجتها مضمونة ومتشافة



