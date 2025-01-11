بعد رحيله.. طرح فيديو مجمع لأبرز أغاني أحمد عدوية على "يوتيوب"

كتب – مؤمن سعد:

طرح المطرب محمد عدوية، فيديو مجمع لأغاني والده المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، وذلك بعد رحيله بأيام قليلة، وتضمن الفيديو مجموعة من المقاطع لأبرز أغانيه التي حققت نجاحًا وشهرة كبيرة.

من ناحية أخرى، تسلم الفنان محمد عدوية، الأسبوع الماضي، تكريم والده المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية من وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، خلال الاحتفالية التي أقامتها وزارة الثقافة المصرية بدار الأوبرا.

المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 79 عامًا، وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد حسين صدقي بالمعادي.

ويعد المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية من أبرز رموز الأغنية الشعبية منذ بداية ظهوره في فترة السبعينيات، إذ حققت أغانيه ومواويله أرقام مبيعات قياسية، ومنها "السح الدح أمبو"، و"سلامتها أم حسن"، و"كله على كله"، و"زحمة يا دنيا زحمة"، و"بنت السلطان"، وغيرها.