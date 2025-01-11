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الجمعة.. MBC 1 تنقل حفل أنتوني هوبكنز على الهواء مباشرة

02:12 م السبت 11 يناير 2025
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    حفل life is a dream
  • عرض 3 صورة
    life is a dream
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كتبت- منى الموجي:

روّج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، لحفل الممثل والمؤلف الموسيقي العالمي أنتوني هوبكنز، المقرر إقامته مساء الجمعة 17 يناير.

وشارك تركي متابعي حسابه الرسمي على موقع إكس، الإعلان الترويجي للحفل، وجاء فيه: "موسم الرياض يقدم ليلة أوركسترالية استثنائية بعنوان life is a dream، من روائع الممثل العالمي والمؤلف الموسيقي سير أنتوني هوبكنز الحائز على جائزتي أوسكار، ولأول مرة يقدم حفلا موسيقيا حيا في المملكة العربية السعودية وبمقطوعات موسيقية خاصة كتبت حصريا لموسم الرياض تعزفها الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية على الهواء مباشرة".

جدير بالذكر أن الحفل ينقل على الهواء مباشرة عبر قناة MBC 1، في التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

حفل life is a dream أنتوني هوبكنز السعودية موسم الرياض تركي آل الشيخ
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