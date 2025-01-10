سمسم شهاب يلتقي جمهوره في الدوحة الليلة

كتبت- منى الموجي:

يحيي الفنان سمسم شهاب بعد قليل، أولى حفلاته الغنائيه بالدوحة، حيث يتواجد لأول مرة في دولة قطر.

وأعلن سمسم عن الحفل عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وكتب: "لأول مرة في قطر النجم سمسم شهاب أقوى حفلة في قطر يوم الجمعة 1/10".

سافر سمسم شهاب فجر اليوم للدوحة مباشرة من مسقط بسلطنة عمان، بعدما أحيا 3 حفلات غنائية، وعبر عن سعادته بنجاحها عبر صفحته الخاصة على فيسبوك قائلا "(ومن يتق الله يجعل له مخرجاً)

كم كريم يا ربي، كم انت عظيم يا مالك الملك، الحمدلله على نعمته، نجاح منقطع النظير فى سلطنة عمان."

يذكر أن سمسم طرح مؤخرا أحدث كليباته الغنائية عبر موقع يوتيوب، وحملت عنوان "كتر الفلوس" من كلمات محمد النجار، ألحان إسلام السقا، توزيع نوار البحيري، المستشارة الإعلامية هاجر حسام الدين، هندسة صوتية محمد جودة، مونتاج محمد علاء، إشراف عام وإدارة أعمال أحمد سمسم شهاب، و"كتر الفلوس" أول إخراج لـ سمسم شهاب.