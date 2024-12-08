عمرو دياب يُشعل حفله ببطولة جولف الرياض وسط حضور جماهيري كبير (صور)

منة فاضل تستعد لطرح كليب "ما بقتش بخير" بعد غنائها مع رامي جمال

كتب- هاني صابر:

أحيا النجم الكبير عمرو دياب، حفلا غنائيا ضخما ببطولة جولف الرياض في المملكة العربية السعودية.

وشهد الحفل حضور جماهيري كبير قبل انطلاقه بساعات، واستقبله الجمهور بحفاوة شديدة وقاموا بترديد أغانيه قبل صعوده إلى المسرح.

وصعد "دياب" إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور .

وعلى مدار ساعتين، قدم الهضبة باقة من أجمل أغانية مثل "لو اتساب ، بحبه، برج الحوت، انت الحظ، وياه، ليلي نهاري، تملي معاك، وشكرا من هنا لبكرة، وغلاوتك، قدام مرايتها".

وعقب الحفل نشر المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور من الحفل للحضور الجماهيري الكبير، وعلق: "سيظل عمرو دياب الرقم الأصعب في تاريخ الأغنية العربية.. جزء من جمهوره في حفلة الجولف اليوم بالرياض .. عمرو دياب ليس مجرد فنان عربي .. الهضبة تخطى هذه المرحلة منذ زمن بعيد ويصنف كفنان عالمي".

في سياق متصل، واصل عمرو دياب تصدره قائمة الفنانين الأعلى استماعا على منصة أنغامي للعام السابع على التوالي.

وأعلنت أنغامي قائمة الفنانين والأغاني الأعلى استماعا لعام ٢٠٢٤، حيث تصدر "دياب" قائمة الأغاني الأعلى استماعا بأغنية "مكانك" وكذلك أعلى ألبوم استماعا خلال العام وهو ألبوم "مكانك" كما تصدر الهضبة قائمة الفنانين الأعلى استماعا خلال عام ٢٠٢٤.