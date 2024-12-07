‬بـ "قمرين".. عمرو دياب يشعل أجواء حفله على هامش بطولة الجولف العالمية في "موسم الرياض"

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كتب- مروان الطيب:

أحيا النجم عمرو دياب، حفلًا غنائيًا مساء اليوم السبت على هامش بطولة الجولف العالمية التي تقام ضمن فعاليات "موسم الرياض"، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية عالمية.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "بنش مارك"، مقطع فيديو من كواليس الفيلم الذي يشهد حضور جماهيري كبير عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وظهر "الهضبة" وهو يقدم باقة من أشهر أغانيه منها "قمرين" وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

ويواصل تركي آل الشيخ الترويج للعديد من فعاليات "موسم الرياض"، ما بين الفنية والثقافية والرياضية والتي تشهد حضور جماهيري ضخم وتغطية إعلامية عالمية بحضور نخبة من ألمع الأسماء بمختلف المجالات من حول العالم.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

وافتتح تركي آل الشيخ منذ أيام استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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يذكر أن، تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

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