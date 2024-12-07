بالصور- حضور جماهيري كبير لحفل "تووليت" في الشيخ زايد ضمن جولته الغنائية

كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم السبت، حفل المغني المقنع تووليت، في زد بارك بالشيخ زايد، في أولى حفلاته الغنائية ضمن جولته للترويج لألبومه "كوكتيل أغاني".

ونشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو من كواليس الحفل، الذي أظهر حضور جماهيري كبير من قبل جمهور ومحبين تووليت، وسط تفاعل كبير منهم على أغانيه منها "ما تيجي أعدي عليك"، و"حبيبي ليه".

وكشفت نقابة المهن الموسيقية، عن موقفها من حفل مؤدي أغاني الراب تووليت، وأعلن محمد عبد الله، وكيل النقيب والمتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، في بيان صحفي، أن المغني المعروف بـ "تووليت" حضر إلى مقر النقابة، وتقدم بجميع الأوراق الرسمية والمستندات المطلوبة.

وأوضح، أن تووليت، كشف عن هويته الحقيقية أمام اللجنة المختصة في النقابة، وتمت الموافقة على منحه تصريحًا سنويًا، بعد استيفاء كافة الشروط القانونية.

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وأكد متحدث الموسيقيين، أنه تم التصديق على إقامة الحفل في “زد بارك”، مشيرًا إلى أن النقابة تتابع تنظيم الحفل للتأكد من الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة للمهنة.

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