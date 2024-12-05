رمضان 2025 عادل حقي مؤلف موسيقى مسلسلات مصطفى شعبان وياسمين عبد العزيز

كتب-مصطفى حمزة:

للمرة الثالثة على التوالي يقدم المؤلف الموسيقي عادل حقي، الموسيقى التصويرية لمسلسل من بطولة النجم مصطفى شعبان، إذ بدأ العمل في مسلسل "حكيم باشا"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

المؤلف الموسيقي عادل حقي، بعد تعاونه مع النجم مصطفى شعبان، في مسلسلات "بابا المجال"، و"المعلم"، بدأ العمل على وضع موسيقى مسلسل "حكيم باشا"، والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

مسلسل "حكيم باشا"، يشارك في بطولته، رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت)، المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

ويقوم المؤلف الموسيقي عادل حقي، ايضا بوضع الموسيقى التصويرية لمسلسل " ونقابل حبيب"، الذي تقوم ببطولته النجمة ياسمين عبد العزيز.

والمفارقة هنا، أن المسلسل، يشهد التعاون الثاني بين النجمة ياسمين عبد العزيز، و كل من المؤلف الموسيقي عادل حقي، و الكاتب عمرو محمود ياسين، إذ سبق وجمعهم مسلسل "اللي مالوش كبير".

المؤلف الموسيقي عادل حقي، وضع الموسيقى التصويرية ، في أعمال عديدة، منها عملة نادرة، و نسر الصعيد، وولد الغلابة ، اللعبة ، و فيلم مولانا.