الخميس.. دار الأوبرا تحتفي بذكرى "سيدة الغناء العربي" في حفل تحييه الفرقة القومية للموسيقى

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كتبت- منى الموجي:

تحتفل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد بذكرى ميلاد "سيدة الغناء العربي" أم كلثوم في حفل تحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي في الثامنة مساء الخميس 5 ديسمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أهم أعمال كوكب الشرق التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين، منها: للصبر حدود - اسأل روحك لـ محمد الموجي، انساك - موسيقى فات الميعاد لـ بليغ حمدي، الأطلال لـ رياض السنباطي، يا مسهرني لـ سيد مكاوي، أمل حياتي لـ محمد عبدالوهاب.

يشارك في إحياء الحفل: هند النحاس، إيناس عز الدين، غادة آدم، منار سمير، إيمان عبدالغني وعازف الكمان إيهاب صبحي.

يشار أن دار الأوبرا المصرية أعدت مجموعة من الفعاليات المميزة لإحياء ذكرى عمالقة الموسيقى والغناء العربي خلال موسمها الفني 2024 - 2025 بهدف تكريم أيقونات الإبداع وتخليد أسماء الراحلين منهم.