محمود راتب يطرح أغنية "إحساسي بيك"

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كتبت- منى الموجي:

طرح المطرب محمود راتب أغنية جديدة بعنوان "إحساسي بيك"، وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الغنائية ومواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات وألحان محمود راتب وتوزيع وليد ميمني وإنتاج العندليب للإنتاج الفني.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "إحساسي بيك أعلى من إحساسي بنفسي، كل كلمة بقولها ليك فيها بحس بنفسي، ولا يوم أعيش، لو انت حبيبي بعيد، دا أنا قلبي ليك كأنه في عيد، ولا أي كلام هيوصل إحساسي بيك، دا كل الغرام في قلبي قليل عليك".

وكان المطرب محمود راتب طرح مؤخرا أغنية بعنوان "قلبت بجد"، من كلمات مصطفى عبدالرحمن، وألحان محمود راتب، وتوزيع وليد ميمني، وتم تصويرها في بيروت، بتوقيع المخرجة اللبنانية رندلي قديح .