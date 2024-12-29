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مصطفى كامل يودع 2024 مع جمهوره في حفل ليلة رأس السنة

03:44 م الأحد 29 ديسمبر 2024

مصطفى كامل

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كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان مصطفى كامل، عن إحيائه لحفل غنائي كبير ليلة رأس السنة 31 ديسمبر، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر مصطفى الملصق الدعائي الرسمي للحفل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقا "يلا بينا نولع الدنيا ونحتفل مع بعض بالسنة الجديدة، مستنيكم في حفلتي ليلة رأس السنة 31 ديسمبر في كونراد القاهرة في أجواء مليانة غنا ورقص.. سنة جديدة سعيدة على الجميع".

ومن المقرر أن يقدم مصطفى كامل خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة.

جدير بالذكر أن مصطفى كامل ساهم من خلال رئاسته لنقابة الموسيقيين بتنظيم حفل تأبين الملحن الراحل محمد رحيم، والذي أقيم قبل أيام في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من أهل الموسيقى والغناء.

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مصطفى كامل حفل ليلة رأس السنة حفل غنائي مواقع التواصل الاجتماعي
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