طرح تذاكر حفل رامي صبري ونانسي عجرم في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

كشفت "بنش مارك" عن طرح تذاكر حفل الفنانة نانسي عجرم، والفنان رامي صبري والمقرر إقامته يوم 3 يناير المقبل، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، برعاية المستشار تركي ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت "بنش مارك" الملصق الدعائي الخاص بالحفل عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" وكتبت: "تم طرح تذاكر الفنانة نانسي عجرم والفنان رامي صبري في الرياض".

ويواصل تركي آل الشيخ، الترويج للعديد من الفعاليات الفنية في "موسم الرياض"، وكان آخرها مسرحية "مكسرة الدنيا" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، والمقرر عرضها في الفترة من 3- 7 يناير على مسرح محمد العلي، بوليفارد سيتي".

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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