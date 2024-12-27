محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "أنا البلد" على "يوتيوب" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

طرح النجم محمد رمضان، منذ قليل، كليبه الغنائي الجديد "أنا البلد" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية "أنا البلد" من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع كلوبيكس، وألحان تاج وكلوبيكس.

وتقول بعض كلمات أغنية "أنا البلد":

أنا حاطط على اللي حطوا عليك

ومزعل اللي مزعلك

كاسر عين اللي كسروا عينيك

ومشغل اللي مشغلك

بلعب باللي لاعبين بيك

جاي تنافس مين يالا؟

أنا فوق فوق الناس اللي فوقيك

وكبير كبيرك يبقى أنا

أنا البلد يابن البلد

أساسي يا كمالة عدد

لما أجي تحسوا بهدد .. ولد .. أسد

جه الملك رفع العلم.. تاريخي خلص كام قلم

لما أجي تحسوا بآلم.. علم.. هرم.