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31 ديسمبر.. مدحت صالح يستقبل العام الجديد مع جمهوره في القاهرة

02:56 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
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    مدحت صالح من حفل توزيع جوائز الأفضل
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    مدحت صالح يتفاعل مع جمهور مهرجان القلعة (2)
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    مدحت صالح في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
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    مدحت صالح في مهرجان القلعة للموسيقى
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    مدحت صالح يتفاعل مع جمهور مهرجان القلعة (5)
  • عرض 7 صورة
    المغني مدحت صالح
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يستقبل المطرب الكبير مدحت صالح العام الجديد 2025 مع جمهوره في القاهرة، ويحيي حفلا غنائيا ضخما ليلة رأس السنة 31 ديسمبر.

وأعلن مدحت تفاصيل الحفل، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وكتب تعليقا على الملصق الدعائي للحفل: "هقابلكم ليلة رأس السنة 31 ديسمبر في كونراد القاهرة عشان نحتفل مع بعض بالسنة الجديدة.. الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو عمرو سليم".

مدحت صالح

ومن المقرر أن يُقدم مدحت صالح خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة.

كان الفنان مدحت صالح حصل على جائزة الإبداع الفني، في حفل توزيع جوائز مهرجان "الأفضل" بدورته العاشرة، الذي أقيم مساء الجمعة الماضية بمركز المنارة بالتجمع، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة والشخصيات العامة.

مدحت صالح العام الجديد ليلة رأس السنة
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