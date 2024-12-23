"روح".. أحمد بتشان يطرح أغنيته الجديدة

كتبت- منال الجيوشي

طرح الفنان أحمد بتشان، أغنيته الجديد بعنوان "روح" وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة وتوزيع ومكس وماستر توما، وإشراف ياسر خليل، وتم تصويرها مع المخرج شادي قاسم، حيث تعتبر رابع أغنيات ألبومه الجديد الذي يتم طرحه بشكل متتابع عبر جميع المنصات، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز"، و"هاي واي".

وكان بتشان، طرح منذ أسابيع قليلة أغنية "من غير زعل"، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج شادى قاسم، ومن كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وماستر نادر حمدى، وإشراف ياسر خليل، وتم تصويرها في اليونان.

ومن قبل طرح أغنية "قتال"، والتي تم تصويرها في اليونان أيضا، وتعاون فيها مع حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع ومكساج وسام عبدالمنعم، وإشراف ياسر خليل، وماستر نادر حمدى، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج الروماني Bogdan Daragiu.

وكان الفنان أحمد بتشان قد قام بتصوير عدد من أغانيه على طريقة الفيديو كليب في اليونان، ضمن ألبومه الجديد وصاحبه فى تلك الرحلة المنتج ياسر خليل، الذي وضع خطة التصوير وأشرف على تنفيذهم، بجانب الشاعر أيمن بهجت قمر، والموزع نادر حمدي، وتم التصوير على مدار ما يقرب من 10 أيام، ما بين أثينا وميكونوس مع المخرج شادى قاسم والمخرج الروماني Bogdan Daragiu، وانتاج مشترك بين "هاي واي "، و"نجوم وريكوردز". يضم ألبوم أحمد بتشان 8 أغنيات وتم طرح الاغنية الأولى منه بعنوان "مش سوا"، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسنى، وتوزيع فهد، وإشراف عام ياسر خليل، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".