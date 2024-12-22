"مبيتنسيش".. ديو غنائي جديد يجمع تامر حسني ورامي صبري

كتب - معتز عباس:

طرح المطرب تامر حسني، برومو دعائي لـ الديو الغنائي الجديد "مبيتنسيش"، والذي يجمعه بالمطرب رامي صبري.

ونشر تامر، مقطع فيديو للديو الغنائي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب.

أغنية "مبيتنسيش"، غناء تامر حسني ورامي صبري، كلمات عمرو تيام، ألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين .

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من المقرر أن يحيي الفنان تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا في الرياض يوم 27 ديسمبر الجاري، والذي يقام على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

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