حفلات 2025.. تعرف على موعد حفل وائل جسار بالقاهرة

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان اللبناني وائل جسار لإحياء حفل غنائي، والمقرر إقامته ليلة رأس السنة 31 ديسمبر، بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة القاهرة.

وشارك "جسار"، البوستر الدعائي الخاص بالحفل، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مستنيكم بحفل ليلة رأس السنة، بفندق سميراميس، بالقاهرة".

يذكر أن الفنان وائل جسار طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "حد يحبني" على موقع "يوتيوب" وهي من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع إسلام رفعت.





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