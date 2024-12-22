"ياه" تضع تامر عاشور في صدارة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

كتب- مصطفى حمزة:

تصدر المطرب تامر عاشور، قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا في موقع يوتيوب، بعد طرح أحدث أغاني ألبومه "ياه"، مساء الخميس الماضي.

المطرب تامر عاشور تصدر القائمة، مع اقتراب أغنية "ياه"، من الوصول إلى مليون ونصف مشاهدة، عبر قناته في موقع يوتيوب، إذ حققت ما يزيد عن المليون و 427 ألف.

أغنية "ياه"، هي الرئيسية في ألبوم المطرب تامر عاشور، وهي من ألحان محمدي، توزيع أحمد إبراهيم، كلمات الشاعر محمود عبد الله، في أول تعاون بينهما.

المطرب تامر عاشور، يقوم بإحياء الحفل المقام ضمن رحلة بحرية تبدأ من شرم الشيخ، مساء اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر.

ويقوم المطرب تامر عاشور، بتقديم أغانيه، في حفل ليلة الكريسماس، المقام يوم 28 ديسمبر، في الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتوجه المطرب تامر عاشور إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا في جولة، يقدم بها مجموعة 4 حفلات.