لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

راغب علامة يحيي حفل رأس السنة في أبو ظبي و الفلانتين بعمان

10:00 ص الأحد 22 ديسمبر 2024

راغب علامة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت: بسمه ثروت

يحيي الفنان راغب علامة حفل رأس السنه بأبو ظبى التي يمكث فيها حالياً بسبب انشغاله بتصوير برنامح"إكس فاكتور"، و سوف تنتهي حلقاته بالعاشر من يناير القادم.

كما يعود راغب لمواصلة مشاريعه الفنية الجديدة والتي كان توقف مؤقتاً في الفترة الأخيرة بسبب الحرب على لبنان طيلة الأشهر الماضية.

و عن حفلاته القادمة يحيي علامه حفل عيد الحب يوم ١٤ فبراير بعمان الأردن، و يحيي حفل آخر ببلدة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان يوم ٢٠ فبراير المُقبل.

من الجدير بالذكر أن الفنان راغب علامة قد أعرب عن سعادته مؤخراً لوقف إطلاق النار على لبنان .

راغب علامة حفل رأس السنة أبوظبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا
مدرج على قوائم الإرهاب.. من هو يوسف ندا إمبراطور الإخوان الذي توفي اليوم؟