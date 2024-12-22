راغب علامة يحيي حفل رأس السنة في أبو ظبي و الفلانتين بعمان

كتبت: بسمه ثروت

يحيي الفنان راغب علامة حفل رأس السنه بأبو ظبى التي يمكث فيها حالياً بسبب انشغاله بتصوير برنامح"إكس فاكتور"، و سوف تنتهي حلقاته بالعاشر من يناير القادم.

كما يعود راغب لمواصلة مشاريعه الفنية الجديدة والتي كان توقف مؤقتاً في الفترة الأخيرة بسبب الحرب على لبنان طيلة الأشهر الماضية.

و عن حفلاته القادمة يحيي علامه حفل عيد الحب يوم ١٤ فبراير بعمان الأردن، و يحيي حفل آخر ببلدة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان يوم ٢٠ فبراير المُقبل.

من الجدير بالذكر أن الفنان راغب علامة قد أعرب عن سعادته مؤخراً لوقف إطلاق النار على لبنان .