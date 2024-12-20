لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

روبي تنشر صورًا جديدة من حفلها الأخير

10:00 ص الجمعة 20 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    روبي تحتفل بنجاح حفلها الغنائي
  • عرض 4 صورة
    كواليس حفل روبي
  • عرض 4 صورة
    روبي في أحدث جلسة تصوير
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة روبي، بنجاح حفلها الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى، على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور جماهيري كبير.

ونشرت روبي صورا من الحفل، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بفستان جذاب خطفت به الأنظار، وعلقت: "المزيد من الصور من حفل أمس".

وتستعد روبي لإحياء حفل غنائي في مدينتي يوم الجمعة 20 ديسمبر ضمن فعاليات "مهرجان الشتاء الغنائي".

يذكر أن روبي شاركت مؤخرًا في احتفالات "ميدل بيست ساوند ستورم" في الرياض.

اقرأ أيضا:

سامح سند: نجاحي توفيق من الله وجرائم الأطفال تتعبني نفسيا

"أول مرة يشوفها".. ماذا قال عمرو مصطفى عن ابنة الراحل محمد رحيم في حفل تكريم والدها؟

روبي طريق الواحات إنستجرام روبي مهرجان الشتاء الغنائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار على القاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
8 رؤساء و5 قضايا شائكة على طاولة "الثماني النامية".. ماذا حدث في القصر الجمهوري بالعاصمة الإدارية؟