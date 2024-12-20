روبي تنشر صورًا جديدة من حفلها الأخير

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"هو ده صوتها بتاع زمان".. كيف تفاعل الجمهور مع حفل شيرين عبدالوهاب

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة روبي، بنجاح حفلها الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى، على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور جماهيري كبير.

ونشرت روبي صورا من الحفل، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بفستان جذاب خطفت به الأنظار، وعلقت: "المزيد من الصور من حفل أمس".

وتستعد روبي لإحياء حفل غنائي في مدينتي يوم الجمعة 20 ديسمبر ضمن فعاليات "مهرجان الشتاء الغنائي".

يذكر أن روبي شاركت مؤخرًا في احتفالات "ميدل بيست ساوند ستورم" في الرياض.

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