أنغام تغني النشيد الوطني "بلادي بلادي" بتوزيع جديد

الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب في حفلها الغنائي في دبي (صور وفيديو)

قبل نهاية 2024.. عمرو دياب يتصدر قوائم الأكثر استماعًا على "أنغامي"

كتب- مروان الطيب:

كشفت النجمة أنغام، عن مقطع فيديو من النسخة الجديدة للنشيد الوطني الخاص بجمهورية مصر العربية، وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وتضمن المقطع توزيع جديد للنشيد الوطني، وسط ظهور عدد من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، وعلقت أنغام: "تشرفت بغناء هذه النسخة الجديدة من النشيد الوطني لبلدي جمهورية مصر العربية، شكر خاص لكل القائمين على العمل، قيادة أوركسترا وتوزيع وتريات المايسترو هاني فرحات، توزيع حسن الشافعي، إخراج مازن المتجول، وشكر خاص لمحمد السعدي".

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وأحيت النجمة أنغام مؤخرًا حفلًا غنائيًا في الدوحة وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

يذكر أن أنغام تحيي حفلًا غنائيًا على مسرح مهرجان الشيخ زايد في أبو ظبي يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر الجاري.

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