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ابنة محمد رحيم تنهار على المسرح بسبب أغنية والدها التي لم تكتمل

11:52 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

حفل تكريم محمد رحيم

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لم تستطع "ماس" ابنة الموسيقار الراحل محمد رحيم تمالك نفسها، وانهارت من البكاء بعد أن قدمت أغنية في حفل تكريم والدها لم يكملها معها، وكانت هذه الأغنية هي الأولى لها من ألحانه.

وكشفت خلال الحفل أنها انتهت من تسجيل 5 أغانٍ من ألحان والدها، وتنوى طرحها قريبًا.

ووجهت رسالة للفنان تامر حسنى بعد أن قدمت أغنية معه، قائلة: "أنت إنسان عظيم وأشكرك لوقوفك بجانبنا".

وكان الفنان هيثم شاكر قد اعتذر عن مشاركته في حفل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم، قبل بدأ الحفل بساعات، نتيجة تعرضه فجأةً لوعكة صحية، ودخوله المستشفى.

وبدأ الحفل في الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء بدار الأوبرا، ويقام تحت رعاية جمعية المؤلفين والملحنين بالتعاون مع وزارة الثقافة.

الموسيقار الراحل محمد رحيم وابنته

محمد رحيم حفل تكريم الراحل محمد رحيم دار الأوبرا المصرية وزير الثقافة نجوم الفن نقيب المهن الموسيقية
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