لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"أنا من غيركم كنت ميتة".. شيرين توجه رسالة لجمهورها في حفلها بدبي

12:18 ص السبت 14 ديسمبر 2024

شيرين في حفل دبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

وجهت المطربة شيرين عبد الوهاب، رسالة شكر إلى الجمهور الضخم، الذي حضر حفلها الغنائي في "آرينا" بمدينة دبي الإماراتية.

ونشر برنامج "et بالعربي"، مقطع فيديو لـ شيرين، وقالت: "أنا عايزة بس أرحب بكل الحاضرين، شكرًأ على حضوركم وحبكم، وشكرا على كل استقبال، استقبلتوني بيه في أي دولة من دول العالم إذا كان في الوطن العربي".

وأضافت: "بحبكم وممتنة جدا، قد إية أنا من غيركم كنت ميتة، أنا بحبكم جدا".

وتظهر شيرين للمرة الثانية قبل نهاية 2024 بعد الحفل الذي قامت بإحيائه في الكويت، الجمعة الماضية الموافق 29 نوفمبر.

اقرأ أيضا..
الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب في حفلها الغنائي في دبي (صور وفيديو)

إنجي المقدم ترد على انتقادات إطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة: " ماتبصتش من نفسي"

شيرين عبد الوهاب حفل شيرين حفل شيرين في دبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار ورياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس السبت بدرجات الحرارة
إسرائيل تشن غارات على محيط دمشق وأنباء عن انفجار قوي