"أنا من غيركم كنت ميتة".. شيرين توجه رسالة لجمهورها في حفلها بدبي

كتب - معتز عباس:

وجهت المطربة شيرين عبد الوهاب، رسالة شكر إلى الجمهور الضخم، الذي حضر حفلها الغنائي في "آرينا" بمدينة دبي الإماراتية.

ونشر برنامج "et بالعربي"، مقطع فيديو لـ شيرين، وقالت: "أنا عايزة بس أرحب بكل الحاضرين، شكرًأ على حضوركم وحبكم، وشكرا على كل استقبال، استقبلتوني بيه في أي دولة من دول العالم إذا كان في الوطن العربي".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎ET بالعربي‎‏ (@‏‎etbilarabi‎‏)‎‏

وأضافت: "بحبكم وممتنة جدا، قد إية أنا من غيركم كنت ميتة، أنا بحبكم جدا".

وتظهر شيرين للمرة الثانية قبل نهاية 2024 بعد الحفل الذي قامت بإحيائه في الكويت، الجمعة الماضية الموافق 29 نوفمبر.

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