"هو ده صوتها بتاع زمان".. كيف تفاعل الجمهور مع حفل شيرين عبدالوهاب في دبي؟

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كتب - معتز عباس:

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مع إطلالة وأداء المطربة شيرين عبدالوهاب، أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا ضخم، في منطقة أرينا دبي، مساء اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر .

وتظهر شيرين للمرة الثانية قبل نهاية 2024 بعد الحفل الذي قامت بإحيائه في الكويت، الجمعة الماضية الموافق 29 نوفمبر.

وجاءت تعليقات، المغردين، كالتالي: "ما شاء الله على الجمال من جميع النواحي"، "يا روحي روحي معاها وفي جمالها ضيعي"، "بفرح لما بشوفها بجد كده"، "بربي اليوم يا شيرين"، "ما شاء الله الحضور الجماهيري كبير"، "طالعة قمورة شيرين"، رجوع قوي اليوم لنجمة الشرق شيرين"، "دي الابتسامة شمس طالعة بالنهار"، "شيرين في دبي تمتلك جمهور مرعب يملأ الحفل مثل مشجعي برشلونة في الاستاد"، "هو ده صوت شيرين بتاع زمان".

أشعلت شيرين حماس الجمهور في حفلها الغنائي في دبي، وقدمت أغاني "صبري قليل"، "كلام عينيه"، "منك لله"، "الكذابين"، ومتحاسبنيش".

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