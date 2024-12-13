قبل نهاية 2024.. عمرو دياب يتصدر قوائم الأكثر استماعًا على "أنغامي"

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كتب - معتز عباس:

احتفل المطرب عمرو دياب، بأغانيه الأكثر استماعًا في الدول العربية عبر تطبيق الموسيقى الشهير "انغامي".

ونشر الهضبة "ستوريز" عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، وجاءت أغنية "مكانك"، في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا في مصر، حيث ضمت القائمة: "معرفش حد بالاسم ده - يا قمر - بيوحشنا - متتعوضش - الكلام ليك - سلامك وصلي - مابتغبيش".

واحتلت أغنية "يا قمر" صدارة قائمة الأكثر استماعًا في الإمارات، والتي ضمت أغاني: "مكانك - بيوحشنا - الكلام ليك - معرفش حد بالاسم ده - سلامك وصلي - متتعوضش - مابتغبيش".

واحتلت أغنية "مكانك" صدارة قائمة الأكثر استماعًا في العراق، والتي ضمت أغاني: "يا قمر - بيوحشنا - معرفش حد بالاسم ده - ما تتعوضش".

وتصدرت أغنية "يا قمر" قائمة الأكثر استماعًا في الأردن، والتي ضمت أغاني: "مكانك - الكلام ليك - بيوحشنا - معرفش حد بالاسم ده - ما تتعوضش"

وكانت محكمة جنح التجمع الخامس قضت بتغريم الفنان عمرو دياب مبلغ 200 جنيه والمصاريف، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت للشاب المصفوع "سعد أسامة"، وبراءة الأخير من التهمة المنسوبة إليه.

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