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الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب في حفلها الغنائي في دبي (صور وفيديو)

10:01 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حفل شيرين عبد الوهاب كوكولا ارينا في دبي
  • عرض 6 صورة
    شيرين عبدالوهاب تستعد للصعود على مسرح حفلها في دبي
  • عرض 6 صورة
    شيرين عبدالوهاب تستعد للصعود على مسرح حفلها في دبي
  • عرض 6 صورة
    شيرين عبدالوهاب تستعد للصعود على مسرح حفلها في دبي
  • عرض 6 صورة
    شيرين عبدالوهاب تستعد للصعود على مسرح حفلها في دبي
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كتب - معتز عباس:

تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفلا غنائيا كبيرا في دبي، الجمعة اليلة، وذلك بعد نجاح آخر حفلاتها في الكويت.

وتوافد عدد كبير من الجمهور على حفل شيرين عبد الوهاب، المقرر إقامته في كوكاكولا أرينا دبي، مساء اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر .
وتظهر شيرين للمرة الثانية قبل نهاية 2024 بعد الحفل الذي قامت بإحيائه في الكويت، الجمعة الماضية الموافق 29 نوفمبر.

سوف تقدم شيرين ، 2 من أبرز الأغاني التي وضع ألحانها الملحن الراحل محمد رحيم، وساهمت في دخول المطربة ، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهي أغاني "صبري قليل"، و "مشاعر".

ويأتي تقديم المطربة شيرين عبد الوهاب، الأغاني التي وضع لحنها الملحن الراحل محمد رحيم، بعد ما يقرب من 10 أيام، على إصدار نقابة المهن الموسيقية، قرار إحالتها إلى التحقيق، بسبب زلة لسانها ، خلال الحفل الذي قدمته في الكويت، وهي تطلب من الجمهور قراءة الفاتحة للملحن الراحل ، إذ قالت: "تعالوا نعمل سيئة جارية ونقرا الفاتحة "، قبل أن تعود وتقدم اعتذارها عن الخطأ.

تترواح تذاكر الحفل المقام في دبي بين 2307، 2739، 4343، 10535، 42141، 49154 جنيه مصري.

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شيرين عبد الوهاب حفل دبي
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