"تشرفت بإحياء الحفل وايد على قلبي".. تامر حسني يوجّه رسالة للجمهور الكويتي والمطرب آدم

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كتب - معتز عباس:

أعرب النجم تامر حسني، عن سعادته بإحياء حفلًا غنائيًا أمس الخميس، ضمن فعاليات موسم الكويت الغنائي في قاعة الأرينا.

ونشر تامر صورًا من الحفل مع المطرب اللبناني آدم، على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "‎تشرفت بإحياء حفل الكويت الغالي وايد على قلبي، أنا وأخي وحبيبي النجم اللبناني آدم".

وأضاف: "ألف شكر للحضور الراقي والتفاعل الكبير اللي نابع من كل قلوبكم، ألف شكر للتنظيم الرائع، حبيبي آدم نورت المسرح و أغنية بنت الإيه زادت بيك تسلم لي يا أحلى الأصوات".

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قدّم الحفل الإعلاميان أسرار السعيد وعبدالله مال الله، واستُهلت الأمسية بوصلة غنائية للنجم آدم، الذي صعد إلى المسرح برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

مع اقتراب نهاية وصلة آدم، بدأ الجمهور يهتف بحماس استعداداً لاستقبال تامر حسني. وصعدت فرقة تامر الموسيقية إلى المسرح، أعقبتها الألعاب النارية التي أعدّها الفنان أحمد عصام، ليظهر تامر وسط تصفيق من الحضور.

ورحّب "تامر" بالجمهور، معبّراً عن سعادته بالغناء في الكويت، قائلاً: “فخور بالغناء في الكويت، وتحية خاصة إلى الحضور من جميع الجاليات العربية”.

واستهل تامر فقرته بأغنية “معلمين”، وتبعتها “هرمون السعادة” و“كل مرة”. واستمر بتقديم أشهر أغانيه مثل “بنت الأيه”، “عينينا بتحبك”، و“أنا تعبان من غيرك”. كما داعب الجمهور ببعض العبارات باللهجة الكويتية، ما أضاف أجواءً مرحة للحفل.

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